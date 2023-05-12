ريال مدريد يخطط لمفاجأة مدوية في الصيف

ذكرت صحيفة فوتبول 365 البريطانية أن ريال مدريد يخطط لمفاجأة مدوية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أوضحت الصحيفة ان "الملكي" لديه خطط ضخمة في "الميركاتو" مشيرة أنه يرغب في ضم النجمان الفرنسي كيليان مبابي وجود بيلينغهام معاً.

ولفتت إلى أن التعاقد مع بيلينغهام يعد من أولويات رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأضافت أن الطريق مفتوح أمام "الميرنغي" لحسم الصفقة بعدما خرج ليفربول من سباق التعاقد مع لاعب بروسيا دورتموند.

وأشارت إلى أن الأمر لن يقتصر على اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، ولكن يبدو أن إدارة الريال غفرت للنجم الفرنسي كيليان مبابي ما قام به الصيف الماضي عندما تراجع عن اتفاقه بالانتقال إلى النادي الإسباني.

وأكدت أن ريال مدريد يسعى لاستغلال الفوضى التي يعيشها باريس سان جيرمان في الوقت الحالي، إلى جانب عدم تمديد عقد هداف كأس العالم 2022 ما يفتح الباب أمام إمكانية موافقة النادي الباريسي على بيع اللاعب في الصيف المقبل.