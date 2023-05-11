الوداد "المتجدد" في اختبار صعب أمام صانداونز بنصف نهائي "أبطال إفريقيا"

يأمل الوداد المغربي أن تثمر الصدمة الإيجابية المتمثلة بتعيين المدرب البلجيكي سفن فاندنبروك مديراً فنياً بدلاً من الاسباني خوان كارلوس غاريدو، وذلك عندما يخوض مواجهة قاسية ضد ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي السبت على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويُعدّ البلجيكي رابع مدرب لفريق "وداد الأمة" هذا الموسم، بعد الحسين عموتة والتونسي المهدي النفطي وغاريدو المفسوخ عقده مباشرة بعد التعادل المخيب مع ضيفه الجيش الملكي 1-1 في القمة الكلاسيكية للدوري المغربي، سبقها بلوغ نصف النهائي على حساب سيمبا التنزاني بركلات الترجيح.

ويمتلك فاندنبروك (43 عاماً) خبرة في منافسات القارة الافريقية ولا سيما المغربية، إذ تولى سابقاً تدريب منتخبي الكاميرون وزامبيا، ثم أشرف على تدريب سيمبا التنزاني والجيش الملكي.

وأشار المدرب الى أنه متفائل قبل مواجهة صنداونز "الوداد يضم خليطا مميزا للغاية من لاعبي الخبرة والشباب، لكن رغم ذلك لا أستطيع الآن تحديد من الذي احتاجه منهم". وتابع: "مهمتي وضع استراتيجية تناسب إمكانيات الفريق الآن، ولن ألجأ للدفاع فقط لأن ذلك سيضرني كثيرًا، وكذلك لن أفرط في الهجوم".

وانضم لاعب الوسط اسماعيل المترجي الى لائحة المصابين في الفريق الاحمر التي يتصدرها الحارس الدولي أحمد رضى التكناوتي، إلا أن الفريق يضم تشكيلة تحتفظ بمقومات كبيرة بوجود لاعبي الخبرة مثل الدوليين الظهير يحيى عطية الله ولاعب الوسط يحيى جبران.

ويُعدّ صنداونز من المرشحين الاقوياء للتتويج بفضل ثبات المستوى بقيادة المدرب رولاني موكوينا، المعوِّل على هجوم قوي جداً بتسجيل 35 هدفًا في النسخة الحالية (كل الأدوار) بينها خماسية في مرمى الأهلي المصري في دور المجموعات، ورباعية في مرمى بلوزداد الجزائري في ذهاب ربع النهائي. وقال موكوينا "أكن احتراماً كبيراً لنادي الوداد"، وأضاف "الوداد أصبح يُدافع بشكل أفضل مقارنة بالفترة الماضية، وتحديدا منذ التعاقد مع فاندنبروك. لقد درست كل نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق، نعرف ما نريده جيدا من المباراة، لكنها لن تكون مواجهة سهلة على الإطلاق".

وأردف "الوداد يمتلك بين صفوفه لاعبين رائعين للغاية، يهاجمون بشراسة خاصة على الأجنحة، ويُجيدون الهجمات المرتدة بشكل مميز أيضا". وتضم تشكيلة ماميلودي لاعبين مميزين أبرزهم المدافع المغربي عبد المنعم بوطويل وثلاثي الهجوم بيتر شالوليلي وكاسيوس مايلولا وثيمبا زواني ولاعب الوسط ثابيلو مورينا.