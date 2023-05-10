مشهد غريب بالدوري السعودي.. لاعب يعرقل كريستيانو رونالدو وفي يده زجاجة (فيديو)

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدور، إلى موقف غريب في مباراة النصر الأخيرة بالدوري السعودي، أمام ضيفه الخليج، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن منافسات الجولة 26 لدوري روشن السعودي.

وتعرض رونالدو للعرقلة من قبل مهاجم فريق الخليج موراتو، وقام حكم اللقاء باحتساب الخطأ ولكن لم يلاحظ الحكم أن اللاعب البرازيلي كان يحمل يمسك زجاجة مياه في يده، ويركض بها داخل "المستطيل الأخضر"، وتحت أنظار الحكم السعودي ماجد الشمراني، الذي لم يقم بإيقاف اللعب.

وأظهر كاميرا التلفزيون قيام المهاجم البرازيلي بارتكاب خطأ ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، ليتوقف اللعب، ثم يُكمل اللاعب شرب المياه بل ويعطي الزجاجة لصديقه بعد ذلك الذي لم يتمالك نفسه وظهر وهو يضحك على الموقف الغريب الذي مر مرور الكرام على حكم المباراة.

وكان نادي النصر قد اكتفى بنقطة يتيمة بعد تعادله المخيب في عقر داره (1-1)، رفع بها رصيده إلى 57 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بفارق 5 نقاط عن المتصدر نادي اتحاد جدة.