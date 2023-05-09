متحدث بإسم ميسي يكشف حقيقة انتقال "البرغوث" للهلال السعودي

كشف متحدث بإسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حقيقة الأنباء المتداولة حول انتقال "البرغوث" إلى إلى الهلال السعودي اعتباراً من الموسم المقبل.

وقال "سي إن إن بالعربية" إن ميسي لم يعطِ موافقته على الانتقال إلى الهلال، وذلك خلافاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية في تقريرها الذي نشرته، اليوم الثلاثاء، وأكدت فيه أن الصفقة "تمت بالفعل" نقلا عن مصدر منخرط بشكل وثيق بالمفاوضات.

ونقل الموقع على لسان بإسم ميسي: "كل هذه أخبار مزيفة، لن يتخذ ليونيل ميسي قراراً بشأن مستقبله إلا بعد انتهاء دوري الدرجة الأولى الفرنسي".

وكانت هناك تكهنات بأن الفائز بكأس العالم البالغ من العمر 35 عامًا والذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، قد ينضم إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري المحترفين السعودي.