أغرب فرصة ضائعة في تاريخ كرة القدم بالدوري الفرنسي (فيديو)

شهد الدوري الفرنسي لكرة القدم واحدة من أغرب الفرص الضائعة في تاريخ كرة القدم، وكانت في مباراة جمعت ليل ضد ريمس في الجولة الـ34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

حيث حقق مهاجم ليل، ريمي كابيلا، رقما قياسياً سليباً عندما أغرب فرصة تسجيل هدف محقق خلال مباراة فريقه ضد ريمس وكانت في الدقيقة 56، بعدما وصلت الكرة للاعب كابيلا وهو على بعد سنتيمترات من خط المرمى، وكان اللاعب بحاجة للمس الكرة فقط بقدمه اليمنى لتسجيل الهدف، لكن الكرة اصطدمت بقدمه اليسرى لتذهب في تجاه الحارس الذي ارتمى عليها وأبعدها ببراعة عن مرماه.

وتدخلت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، في هذه اللقطة حيث أكدت أنها أكبر فرصة ضائعة في الدوري الفرنسي هذا الموسم إذ وصلت نسبة وضع الكرة في الشباك إلى 96 بالمئة ورغم ذلك فقد أهدرها كابيلا.

كما أشار الموقع أنه هناك اعتقاد أن هذه أعلى نسبة ضائعة رصدتها "أوبتا" في تاريخ الدوري الفرنسي الحديث.

وانتهت المباراة بخسارة فريق ليل، الذي يلعب له كابيلا بهدف دون رد وهو ما زاد من غرابة وصعوبة الموقف السيء للاعب.