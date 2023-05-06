أغرب رسالة من جمهور ليفربول إلى محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

شهدت مباراة ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي والتي فاز فيها الريدز بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقان لحساب الجولة 35 من البطولة، بهدف من توقيع النجم المصري محمد صلاح، رسالة غريبة من أحد الجماهير الحاضرة في ملعب المباراة.

وأظهرت الكاميرات رسالة من مشجع صغير لفريق ليفربول وجهها للنجم المصري محمد صلاح، على لافته وسط الجمهور الكبير قال فيها: "الملك صلاح أحبك أكثر من والدتي، انت تستحق هذا الحب من جانبي.. سدد صلاح".

وكان النجم المصري محمد صلاح قد فريقه ليفربول لفوز جديد في بطولة الدوري الإنجليزي بهدف دون مقابل أمام برينتفورد كان من توقيع هداف الفريق المصري محمد صلاح ليحصد ليفربول 3 نقاط ثمينة في محاولته اللحاق بالمراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن وصل ليفربول للنقطة 62 في المركز الخامس على بعد نقطتين من مانشستر يونايتد.

وأحرز ليفربول الفوز السادس على التوالي في البطولة ليستعيد الفريق بريقه مؤخرا، كما نجح محمد صلاح، في قياده فريقه للفوز للمرة الثانية على التوالي وبنفس النتيجة 1-0 وكان الهدفين من توقيع النجم المصري هداف الفريق.