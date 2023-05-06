محمد صلاح يقول ليفربول لفوز جديد في الدوري الإنجليزي

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز جديد في بطولة الدوري الإنجليزي بهدف دون مقابل أمام برينتفورد كان من توقيع هداف الفريق المصري محمد صلاح ليحصد ليفربول 3 نقاط ثمينة في محاولته اللحاق بالمراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن وصل ليفربول للنقطة 62 في المركز الخامس على بعد نقطتين من مانشستر يونايتد.

وأحرز ليفربول الفوز السادس على التوالي في البطولة ليستعيد الفريق بريقه مؤخرا، كما نجح محمد صلاح، في قياده فريقه للفوز للمرة الثانية على التوالي وبنفس النتيجة 1-0 وكان الهدفين من توقيع النجم المصري هداف الفريق.