محمد صلاح وليفربول.. معجزة التأهل لدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد

يحتاج فريق ليفربول إلى معجزة من أجل اللحاق بالمراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ فقط الفريق الأمل بنسبة كبيرة بعد أن أصبح الأمر في يد فرق أخرى وليس في يده وهو ما يعني صعوبة تواجد ليفربول ومحمد صلاح في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ورغم سقوط مانشستر يونايتد أمام مضيفه برايتون 0-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي، بعد أن خطف برايتون الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، ليتجمد رصيد يونايتد عند 63 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع مع مباراة مؤجلة بفارق نقطتين خلف نيوكاسل الثالث الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة.

إلا أن ليفربول لا زال يحتاج إلى معجزة للدخول في الصراع على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الخامس برصيد 59 نقطة أي على بعد أربع نقاط من يونايتد علما بأن "الريدز" لعب مباراة أكثر، ويتحتم على ليفربول أولا الفوز في جميع مبارياته الأربع المتبقية في الدوري، حينها سيصل إلى النقطة 71، وبعدها سينتظر ليفربول هدايا الأخرين ومنها خسارة يونايتد في مباراتين والتعثر في الثالثة سواء بالتعادل أو الخسارة حينها فإن أقصى رصيد يمكن لليونايتد أن يجمعه هو 70 نقطة.