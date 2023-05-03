الأهلي يصل الإمارات.. تفاصيل أزمة السوبر المصري في أبوظبي وموعد المباراة (فيديو)

وصلت بعثة الأهلي المصري إلى الإمارات من أجل خوض مباراة السوبر المصري رغم انسحاب الزمالك من المباراة بقرار رسمي، بصفته بطل الدوري المصري الموسم الماضي، حيث أعلن اتحاد الكرة المصري ومجلس أبوظبي الرياضي عن الطرف الثاني في المباراة يوم الجمعة المقبل.

وكشف عضو اتحاد الكرة المصري، إيهاب الكومي، عن الطرف الثاني في المباراة عقب اعتذار الزمالك حيث أكد موافقة نادي بيراميدز على المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات بدلا من نادي الزمالك.

وأكد الكومي، في تصريحات صحافية لوسائل إعلام مصرية أنه طبقا للوائح سيشارك بيراميدز فى بطولة السوبر المصري، وحصل الاتحاد على موافقة رسمياً للمشاركة في البطولة بعد اتصالات بين الطرفين.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قرر بالإجماع الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر اقامتها يوم 5 مايو الجاري في أبوظبي عقب أزمة مع اتحاد الكرة خاصة باللاعب محمود كهربا.

وتقام المباراة بين الأهلي بيراميدز في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي وتقام عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

