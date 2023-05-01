أغرب هدف في ملاعب كرة القدم.. بذكاء ودهاء مبابي (فيديو)

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  • متابعات - محمد الحتو
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سجل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي أحد أغرب الأهداف في تاريخ كرة القدم خلال مباراة فريقه مع لوريان، الأحد، في في 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستغل مبابي خطأ كارثياً من مبابي رفع من خلاله رصيده في صدارة الهدافين إلى 23 هدفاً.

والمفارقة العجيبة أن هدف مبابي ورفاقه خسروا المواجهة بنتيجة 1-3 على أرضهم وبين جمهورهم في ملعب حديقة الأمراء.

 

 وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الهدف ساخرين من السويسري إيفون مفوغو حارس لوريان الذي فاجأ الجماهير برمي الكرة أمامه لتنفيذ ضربة طويلة للمهاجمين إلى أنه فوجئ بعودة سريعة من المهاجم الداهية مبابي الذي تصرف بذكاء محرزاً هدف التعادل 1-1 للفريق الباريسي.

 يذكر أن باريس سان جيرمان الخسارة لم تؤثر على ترتيب باريس سان جيرمان الذي بقي في الصدارة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه مرسيليا قبل خمس جولات فقط من ختام الدوري الفرنسي.

 

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