ليفربول يحدث بياناته.. محمد صلاح إلى مركز تاريخي جديد (فيديو)

نشر نادي ليفربول تحديث جديد لقائمة هدافي الريدز على مر التاريخ في مختلف البطولات، حيث وضع النجم المصري محمد صلاح، نفسه في مرتبه جديدة بهذه القائمة التاريخية والتي يتصدرها الأسطوري ايان ريتش، برصيد 346 هدفاً في 660 مباراة خاضها مع ليفربول في مختلف البطولات.

ونجح محمد صلاح في زيادة غلته التهديفية هذا الموسم بعدما أحرز هدف ليفربول الثالث في مرمى توتنهام ليصل إلى الهدف رقم 17 في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، والذي يتصدر قائمته النجم النرويجي هالاند برصيد 34 هدفاً.

وأنفرد صلاح، بالمركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للريدز بعدما وصل إلى 184 هدفاً في 300 مباراة خاضها مع ليفربول في مختلف البطولات، بعدما كان متساوياً مع روبي فولر في نفس عدد الأهداف.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول في "تويتر" صورة للنجم المصري محمد صلاح وقائمة الهدافين وكتب على الصورة "تحديث أخر" كناية عن انفراد صلاح وتقدمه في القائمة التاريخية للريدز.

كما أصبح محمد صلاح خامس أكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف، في تاريخ النادي عامة ببطولة الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع هاري شامبيرز برصيد 135 هدفاً.

وتفاعلت جماهير فريق ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح، بعد الرقم الجديد الذي حققه في مباراة مؤكده أن تحطيم الأرقام بالنسبة لمحمد صلاح أصبح أمراً عادياً

