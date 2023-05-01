شاهد هدف ليفربول "القاتل" في توتنهام من داخل الملعب وفرحة صلاح (فيديو)

نشر حساب ليفربول في موقع "توتير" الهدف القاتل الذي أحرزه البرتغالي جوتا في مرمى توتنهام والذي قاد الفريق للفوز بنتيجة 4-3، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، الجولة 34، وكان قد أحرزه النجم البرتغالي العائد بقوة من إصابة طويلة بالدقيقة 94 وبعد دقيقة واحدة فقط من هدف التعادل الذي أحرزه توتنهام، وتوقع الجميع خسارة ليفربول نقاط المباراة كاملة بعد أن كان متقدم بثلاثية نظيفة في أول 30 ساعة من المباراة وتعرضه لأزمة جديدة.

وأظهرت الكاميرا القريبة من اللاعب التحرك والهجمة الذي بدأها من الخلف المنقذ الحارس البرازيلي أليسون، بكرة طويلة أخطأ دفاع توتنهام في التعامل معها لتصل إلى جوتا، الذي استلم الكرة وسدد في الشباك معلنا فوز ليفربول وصعوده إلى المركز الخامس.

واظهرت الكاميرا القريبة من المرمى فرحة لاعبي الريدز بالهدف القاتل ومن بينهم هداف الفريق محمد صلاح، الذي كان قد أحرز هدفا في المباراة من ركلة جزاء.