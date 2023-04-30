أهم العقبات أمام عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد

أكدت صحفية إسبانية مدى إمكانية عودة زين الدين لقيادة تدريب ريال مدريد الإسباني بعد أن فقد الفريق فرصة الفوز بلقب الليغا لحساب غريمه برشلونة، وأشارت إلى صعوبة الموقف في ظل رؤية فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني

حيث يحظى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بثقة كبيرة من جانب بيريز.

وكان اسم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، قد ارتبط بالعودة لقيادة فريق الميرنجي مرة أخرى، بعد أن رحل عن قيادة الفريق عقب انتهاء موسم 2021 قبل الماضي، ليتولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للميرنجي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية إنه على الرغم من ارتباط اسم المدرب الفرنسي بقوة من العودة لتدريب ريال مدريد مرة أخرى، إلا أن هذا الأمر ليس أكيد خاصة في ظل الرؤية الإدارية لفلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني

حيث يحظى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بثقة كبيرة من جانب بيريز، على الرغم من النتائج التي يحققها الفريق مؤخرًا في ظل اقتراب برشلونة من حسم لقب الليجا للموسم الحالي

إضافة إلى قوة علاقة الصداقة التي تجمع بين بيريز وأنشيلوتي، تجعل المدرب الإيطالي لديه الفرصة في الاستمرار داخل منصبه حتى نهاية عقده مع الميرنجي، والذي يمتد حتى 30 يونيو 2024.

وارتبط اسم المدرب الإيطالي باهتمام كبير من جانب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لتولي قيادة منتخب البرازيل خلال الفترة المقبلة، خلفًا لتيتي، وسط تأكيدات من جانب الإيطالي بعدم رغبته في الرحيل عن الميرنجي.

أما ما يجعل مسألة عودة المدرب الفرنسي لتولي قيادة ريال مدريد مجددًا، أمر صعبا هو أن زين الدين زيدان يدرك مدى الثقة الكبيرة بين أنشيلوتي وبيريز، إلى جانب أن زيدان، لن يخطو أي خطوة في إعادة العلاقات بينه وبين الميرنجي منذ رحيله الأخير.

أما بالنسبة لزيدان، فإن المدرب مطلوب في أكثر من نادٍ أخر، على رأسهم يوفنتوس الإيطالي في ظل النتائج السلبية التي يحققها الفريق تحت قيادة أليجري، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، في ظل الوداع المبكر لبطولة دوري أبطال أوروبا تحت قيادة كريستوف جالتيير.