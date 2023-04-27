رويس يمدد عقده مع بوروسيا دورتموند

مدّد بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الالماني لكرة القدم، عقد قائده ماركو رويس لعام إضافي حتى صيف 2024، وفق ما أعلن النادي الخميس.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد أفضل لاعب في ألمانيا مرتين مع نهاية الموسم الحالي.

سجل رويس 161 هدفًا مع دورتموند منذ انضمامه إليه في العام 2012 ويقف على بعد 16 هدفًا من الرقم القياسي المسجل باسم أدي بريسلر بين 1946 و1959.

حقق صانع الألعاب ولاعب الجناح مع الفريق الاصفر والاسود لقب كأس ألمانيا مرتين من دون أن ينجح في الظفر بالبوندسليغا، بعد أن انضم إليه في 2012 من بوروسيا مونشنغلادباخ، بعد أشهر من اللقب الاخير لدورتموند في الدوري.

يحتل الفريق راهنًا المركز الاول على بُعد نقطة فقط من بايرن ميونيخ قبل خمس مراحل من النهاية.

قال في بيان الخميس "أنا سعيد بتمديد عقدي لعام آخر، لطالما قلت إنني أفضل عدم اللعب مع فريق آخر في مسيرتي غير دورتموند".

وتابع "نحن كفريق، مثل كل جماهيرنا، لدينا هدف واحد كبير في ذهننا نركز عليه جميعًا: نريد أن نكون أبطالًا لألمانيا".

تحدث رويس بانتظام عن رغبته في إنهاء مسيرته في دورتموند وسيبلغ 35 عامًا عند نهاية العقد.

دوليًا، لعب 48 مباراة مع المنتخب الالماني مسجلا 15 هدفًا ولكنه غاب عن بطولات كبرى عدة بسبب الاصابة، بما فيها التتويج بكأس العالم 2014.

تعرض لإصابة في الكاحل في أيلول/سبتمبر الماضي حرمته من المشاركة في مونديال قطر 2022، لكنه أحرز ثمانية أهداف وسبع تمريرات حاسمة في 26 مباراة هذا الموسم.