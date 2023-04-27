خيتافي المهدد بالهبوط في "الليغا" يقيل مدربه كيكي سانشيز

أعلن نادي خيتافي المهدّد بالهبوط إلى الدرجة الإسبانية الثانية في كرة القدم إقالة مدربه كيكي سانشيس فلوريس اليوم، بعد سلسلة من خمس مباريات من دون أي فوز في الدوري المحلي. وسقط خيتافي أمس على ارضه ضد ألميريا 1-2 في المرحلة 31 من الليغا، وبرصيد 31 نقطة، أصبح على بعد نقطة يتيمة من فالنسيا الثامن عشر والقادر على تخطيه عندما يلتقي بلد الوليد اليوم. وكتب خيتافي في بيان على موقعه الرسمي "لم يعد المدرب المدريدي وجهازه الفني في عداد النادي".

ووصل سانشيس فلوريس (58 عاماً)، مدرّب شباب الأهلي والعين الإماراتيين سابقاً، إلى خيتافي في أكتوبر 2021. وبحسب الصحف المحلية، سيتولي تدريب النادي خوسيه بوردالاس بعد اشرافه عليه بين 2016 و2021، قبل تدريب فالنسيا في الموسم الماضي.