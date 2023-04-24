شباب الأهلي يتعاقد مع مدرب كرة اليد حسين زكي

تعاقد قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي مع المدرب المصري حسين زكي ليقود فريق رجال اليد حتى نهاية الموسم 2023.

ويحل زكي في القيادة الفنية لفريق اليد في شباب الأهلي خلفا للمدرب الجزائري كمال عقاب الذي تقدم في 16 الشهر الجاري بالاعتذار عن مواصلة مشواره مع الفريق.

وسبق للمصري حسين زكي أن لعب في صفوف شباب الأهلي في الفترة بين عامي 2011 و2018 ، قبل ان يستهل مسيرته في عالم التدريب، و التي تضم توليه تدربب منتخبات مصر للرجال والشباب والناشئين كما درب ناديي الزمالك والمعادي المصريين.