محمد صلاح يقود ليفربول للفوز ويتقدم في قائمة هدافي الريدز

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوزا صعب على نوتينجهام فورست، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد رود، ليقفز ليفربول 3 نقاط جديدة في جدول الترتيب بعد أن أصبح رصيده 50 نقطة في المركز السابع، بينما نوتينجهام فورست يظل في المركز الـ19 برصيد 27 نقطة.

ونجح محمد صلاح في إحراز هدف الفوز بعد أن كان التعادل مسيطراً على المباراة بنتيجة 2-2، ليخطف النجم المصري هدف الفوز ويتقدم في قائمة هدافي البطولة وليفربول التاريخيين.

تقدم جوتا في الدقيقة 47، لكن الرد جاء سريعًا وتعادل نوتينجهام فورست في الدقيقة 51 عن طريق نيكو ويليامز، وتمكن جوتا دقائق بعد 4 دقائق فقط من استغلال خطأ دفاع نوتينجهام فورست، ووضع الكرة بطريقة رائعة في مرمى كيلور نافاس.

في الدقيقة 67، عاد نوتينجهام فورست ولم يستسلم، بعد اهدار فرصتين من جيبس وايت، سجل نفس اللاعب الذي صنع الهدف الأول، هدف التعادل بعد ابعاد خاطئ من فان دايك للكرة، ليطلق صاروخية في مرمى أليسون بيكر.

وبعد 3 دقائق سجل محمد صلاح من كرة عرضية حولها في مرمى الضيوف بطريقة رائعة في الدقيقة 70.

وظل ليفربول محافظاً على تقدمه حتى نهاية المباراة، بعد تغييرات يورجن كلوب، وتأمين النقاط الثلاث، مع إنقاذ العارضة للريدز في أكثر من فرصة.