كريستيانو رونالدو يهنئ المسلمين باللغة العربية (فيديو)

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تهنئة جماهير فريقه والمسلمين عامة بمناسبة عيد الفطر، عبر فيديو نشره حساب نادي النصر السعودي على موقع "تويتر"، وذلك قبل انطلاق تدريبات الفريق السعودي استعداداً لمباراة الوحدة المقبلة.

ونشر نادي النصر السعودي أمس فيديو قال فيه رونالدو وهو في الممر المؤدي إلى ملعب المباراة استعدادا للتدريبات "عيد مبارك".

وكان رونالدو أثار جدلا واسعا في السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما ظهر في مقطع فيديو مثير للجدل أمام جماهير الهلال، عقب خسارة فريقه النصر بهدفين دون رد، في المباراة المقدمة من الجولة 25، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

كما حرص النجم البرتغالي على نشر تدوينة على حسابه في موقع "إنستغرام"، قائلا: "‏التركيز في التحضير لنصف النهائي" في إشارة لمباراة الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد غد الاثنين.

وأضاف: "عيد مبارك لجميع من يحتفلون اليوم".

ودافع مجلس إدارة نادي النصر عن رونالدو حيث قال: "رونالدو يعاني من إصابة ولم يقم بأي حركة مسيئة، كريستيانو تلقى ضربة قوية في منطقة حساسة جدا".

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بعدها قراراتها بشأن ديربي الرياض المثير بين الهلال والنصر، حيث قررت تغريم نادي النصر 15 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، في ظل تأخر نزول لاعبيه لأرض الملعب في بداية الشوط الثاني، بينما لم تفرض أي عقوبة على رونالدو.