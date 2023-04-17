محمد صلاح بريء من تدهور نتائج ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

يعاني فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل كبير بعد أن استقر في المركز الثامن برصيد 44 نقطة قبل خوض مباريات الجولة 31 من البطولة وهو ما يعني إمكانية ابتعاده على دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إذ يبعد بفارق 12 نقطة عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع، وهو ما يعني صعوبة المهمة بشكل كبير.

وواجه الفريق عدد كبير من العقبات خلال البطولة هذا العام وأزمات، أثرت بالتأكيد على نتائج الفريق ولعل أبرزها الغيابات والإصابات، إضافة إلى براءة محمد صلاح من تهمة سبب هبوط الفريق إذ تأثر النجم المصري بما يدور في الفريق ولكنه رغم كل ذلك لازال هداف الفريق رغم استقدام الفريق للاعب نونيز، بمبلغ كبير وتوقع الجمهور أن يحسب اللاعب البساط من صلاح إلا أن ذلك لم يحدث.

وكان محمد صلاح، قد فاز قبل يومين بجائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر مارس وهي جائزة فردية جديدة حصل عليها الهداف التاريخي لليفربول بالدوري الإنجليزي لتأكد أنه غير مسؤول بمفرده عن تدهور نتائج الريدز، وذلك رغم إخفاقه خلال الشهر الماضي في ركلتي جزاء كانت كفيلة بإضافة 4 نقاط لليفربول من تعادلين بالبطولة.

ويرصد التقرير التالي أبرز الأسباب التي أدت إلى نتائج فريق ليفربول السلبية هذا الموسم.

1- الغيابات والإصابات المستمرة التي أثرت على مشوار الفريق أبرزها دياز

2- التفريط في اللاعب السنغالي ساديو ماني، بعد الوصول لأفضل حالاته ووصوله لثالث أفضل لاعب في العالم

3- التعاقد مع اللاعب نونيز بمبلغ كبير ولم يصل إلى طموح جمهور ليفربول

4- هبوط مستوى محمد صلاح التهديفي متأثرا بالمستوى العام للريدز

5- تذبذب مستوى الفريق بشكل كبير بين مباراة وأخرى في نفس الأسبوع

6- أخطاء ساذجة للحارس أليسون كلفت الريدز الخروج من دوري أبطال أوروبا

7- الأجواء العام داخل الفريق سيئة نتيجة العروض والنتائج السلبية بالبطولة