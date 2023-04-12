6 مؤشرات فنية ترجح كفة مدريد على تشيلسي

ارتفعت درجة حرارة الموسم الكروي مع وصول دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الدور ربع النهائي، الذي انطلق أمس، بينما يقام اليوم الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات لقاء ناري يجمع ريال مديد «حامل اللقب» وتشيلسي على ملعب «سانتياغو برنابيو»، فيما يتقابل في الموعد نفسه ميلان ونابولي على استاد «سان سيرو». وتبدو موقعة الذهاب بين «الملكي» و«البلوز» في مصلحة الريال قياساً بالمستوى الفني وفارق التكتيك والقدرات والجاهزية للموسم الحالي، فضلاً عن نوعية الأدوات المتوافرة في كلا الفريقين وقدرتهما على الانصهار في قالب الأداء الجماعي.

«الإمارات اليوم» ترصد ست نقاط فنية ترجح كفة ريال مدريد لحسم مباراة الذهاب، على النحو التالي:

1 بنزيمة المرعب

يلعب تشيلسي المباراة وعينه وعقله في كيفية إيقاف كريم بنزيمة الذي سجّل ثلاثية الموسم الماضي في ملعبه «ستامفورد بريدج»، خلال الفوز ذهاباً 3-1 في ربع النهائي، وعلى الرغم من عودة تشيلسي في «برنابيو» وتسجيل هدفين فرض من خلالهما وقتاً ممدداً، إلا أن بنزيمة أحرز هدف التأهل برأسه في الدقيقة 96، ليشكل النجم الفرنسي رعباً حقيقياً لتشيلسي.

2 سرعات فينيسيوس

لا يمكن تصور حجم القيمة الفنية التي يقدمها البرازيلي فينيسيوس جونيور للريال، إذ يبني المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي آمالاً كبيرة عليه لصنع الفارق في كل المناسبات. سرعة ومراوغات وصناعة أهداف، وتفاهم كبير مع بنزيمة يرجح أن يكون الخطر الأكبر على مرمى تشيلسي.

3 تعويض الدوري

بعدما فقد ريال مدريد جزءاً كبيراً من حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، لكونه يتأخر بفارق 13 نقطة عن غريمه برشلونة «المتصدر»، فإن الريال رمى بكل ثقله في بطولتي كأس الملك التي وصل مباراتها النهائية على حساب البارسا ودوري الأبطال التي يسعى إلى تحقيق لقبها للمرة الـ15 (رقم قياسي).

4 التشكيلة المثالية

صحيح أنه سقط بمباراته الأخيرة في الدوري أمام فياريال 2-3، إلا أن أنشيلوتي كان قد أجرى ستة تغييرات على التشكيلة الفائزة في برشلونة، محافظاً على المخزون البدني للألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش قبل موقعة تشيلسي، الأمر الذي يمنح الفريق قوة إضافية في المعترك الأوروبي ودخول المباراة بالتشكيلة المثالية.

5 الوقت المثالي لمدريد

يعتبر التوقيت الحالي من كل موسم مثالي لريال مدريد حيث دائماً ما يكون فيه بأوج عطائه، وهذا ما يؤكده أنشيلوتي عندما شبّه فريقه خلال شهر مارس الماضي بسخّان المياه الذي يصل إلى الحرارة المرغوبة في الوقت المناسب «عندما يقترب الفريق من اللقب، ترتفع حرارة السخّان».

6 تشيلسي في أسوأ حالاته

يمر تشيلسي في واحد من أسوأ مواسمه، إذ يحتل المركز 11 على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي متأخراً بفارق 34 نقطة عن أرسنال المتصدر، الأمر الذي يفسر الحالة الفنية للفريق وحوله لفريق بلا هوية تكتيكية واضحة، وتسبب بهذه الحالة كثرة تغيير المدربين.