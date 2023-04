أزمة في ليفربول.. مشادة في مباراة تشيلسي والجمهور غاضب بسبب محمد صلاح (فيديو)

تواصلت الأزمات داخل فريق ليفربول الإنجليزي بعد خسارة نقطتين جديدتين في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب التعادل مع تشيلسي بدون أهداف في مباراة شهدت تواجد محمد صلاح هداف الفريق على دكة البدلاء لأول مرة الموسم الحالي دون الكشف عن سبب ذلك من قبل مدرب الفريق.

وكشف عدة مواقف خلال مباراة تشيلسي وليفربول استمرار الأزمة في الفريق أهمها وجود صلاح على دكة البدلاء وهو ما تسبب في تفاعل كبير من جماهير ليفربول حيث نزل اللاعب كبديل في الدقيقة 64، بديلا لروبرتو فيرمينو، وكتب أحد مشجعي ليفربول عبر تويتر: "تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء كان جريمة، في مباراة ضخمة مع فرصة ضئيلة للتواجد في المركز الرابع".

وتعادل تشيلسي مع ليفربول في ملعب "ستامفورد بريدج" في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد خسارة ليفربول من مانشستر سيتي المباراة الماضية برباعية.

وعلق أحد مشجعي ليفربول قائلا: "رد فعل صلاح مع كلوب، ثم عناق أكثر إثارة للشفقة مقارنة باللاعبين الآخرين، إنه يبدو غاضبًا"، وكتب ثالث: "يجب أن يبدأ نونيز وصلاح ويلعبا لمدة 90 دقيقة كاملة، يجب أن يبقى هندرسون في المنزل حتى نهاية الموسم، يجب أن يلعب تشامبرلين بدلًا منه، هناك الكثير للتخلص منهم في الصيف".

وفي موقف وأزمة أخرى خلال المباراة دخل لاعب فريق ليفربول، جوردان هندرسون، في مشادة كلامية مع زميله الحارس أليسون بيكر في مباراة اليوم ضد تشيلسي، وانفعل أليسون بيكر على هندرسون، حيث لم يكن راضياً عما قاله الأخير، في لقطة مثيرة أمام أنظار الجماهير.

Henderson & Alisson arguing, frustrating night for the lads so far..: #lfc pic.twitter.com/ls8PAVoayg