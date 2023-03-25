«السمانة» تهدد كريستنسن بالغياب عن برشلونة في لقاء الكلاسيكو أمام الريال

قد يفتقد نادي برشلونة الإسباني لجهود مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن خلال أخر مباراة كلاسيكو في الموسم الحالي، بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق (السمانة).

وتعرض كريستنسن للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الدنماركي في المباراة امام فنلندا يوم الخميس الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وغادر كريستنسن الملعب بعد 18 دقيقة فقط، وسيغيب عن بلاده خلال مواجهته أمام مضيفه الكازاخي اليوم السبت.

ولم يحدد برشلونة مدة غياب مدافعه الدنماركي الدولي، لكن بحسب تقارير صحفية فأن غيابه قد يمتد لشهر.

وقد يغيب كريستنسن عن حوالي ست مباريات لبرشلونة من بينها مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الخامس من أبريل المقبل في إياب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.