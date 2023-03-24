مشهد مهيب.. ميسي يحتفل بكأس العالم مجدداً في الأرجنتين (فيديو وصور)

عاش نجوم منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة الأرجنتينية أجواء كأس العالم من جديد في أول مباراة للمنتخب الأرجنتيني في استاد مونومنتال، الملعب الرئيسي للمنتخب الأرجنتيني ويتسع إلى أكثر من 70 ألف مشجع، أثناء خوض المباراة الودية أمام منتخب بنما وفيها تم إعادة الاحتفال بنجوم منتخب الأرجنتين والأسطورة ميسي الذي قام برفع كأس العالم مجدداً في أجواء خيالية ووسط دموع اللاعبين وأسرهم.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأرجنتيني على بنما بهدفين دون مقابل أحرز فيها الأسطورة ليونيل ميسي، هدف المنتخب الثاني وهدفه الشخصي رقم 800 في مسيرته الكروية، واستقبل الجمهور المنتخب الأرجنتيني عند دخوله الملعب بالألعاب النارية وبتشجيع خرافي وخاصة الأسطورة ميسي وهو ما جعل عدد كبير من اللاعبين لا يتمالك نفسه وظهرت دموع الفرحة بين اللاعبين.

وشهدت المباراة فوز الأرجنتين بهدفين دون مقابل أحرز الهدف الأول تياغو ألمادا وهو أول هدف دولي للاعب مع منتخب الأرجنتين وتكفل ميسي بالهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة رائعة استقرت في الشباك لتنتهي المباراة الدولية الودية بهدفين دون مقابل.

للتاريخ .. جماهير الأرجنتين تستقبل أبطال العالم 🏆🇦🇷.



pic.twitter.com/zyx5N9CVNo — بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) March 24, 2023

الاحتفالات باللقب العالمي 💙🏆.



pic.twitter.com/9TA4GQ0IZy — بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) March 24, 2023