سقوط عارضة المرمى على حارس غانا.. كادت تقتله (فيديو)

نجا حارس مرمى غانا جوزيف وولاكوت من إصابة قاتلة في تدريب المنتخب استعداداً لتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، إذ أن خطوة واحدة جنبته ضربة مباشرة على الرأس كادت تودي بحياته!.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحارس أثناء التدريب فيما سقطت عليه عارضة المرمى لوجود خلل في تثبيت المرمى بالأرض لكنها أصابت جسده مما استدعى تدخلاً من رجال الإسعاف والجهاز الطبي الحاضر في الملعب.

Goalkeeper Joseph Wollacott was injured today at Baba Yara stadium when the Black Stars was having their first training section ahead of their game against Angola 🇦🇴, Jojo was hit by the movable goalpost when the wind was seriously browning, @GhanaBlackstars pic.twitter.com/07Rzd4bu87