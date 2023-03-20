مشجع يختار "كلاسيكو" برشلونة وريال مدريد لطلب الزواج من فتاة أحلامه

اختار مشجع برشلوني مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم للتقدم بطلب الزواج من فتاة أحلامه على مدرجات ملعب "كامب نو"، بحسب شبكة "إي إس بي إن" الأميركية.

وقالت الشبكة إن المشجع حضر المباراة برفقة حبيبته حيث كان يخبئ خاتم الخطوبة ليقدمه لها قبل بداية المباراة، وصفقت لهم الجماهير من على المدرجات.

وكانت احتفالية المشجع الإسباني وخطيبته مزدوجة بعدما فاز برشلونة 2-1 ليرفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 68 نقطة، محلقاً في الصدارة بفارق 12 نقطة عن وصيفه ريال مدريد ليقترب بشكل كبير من لقب الدوري الإسباني "الليغا".