كورتوا يعترف بعد الهزيمة في "الكلاسيكو".. ريال مدريد خسر "الليغا"

أقر حارس ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، عقب خسارة (كلاسيكو الأرض) أمام برشلونة (2-1) بأن المنافسة أصبحت صعبة على لقب الليجا بعد اتساع الفارق بينهما في الصدارة إلى 12 نقطة.

وقال في تصريحات تليفزيونية مباشرة عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب (سبوتيفاي كامب نو) "رغم أننا سنواصل القتال حتى النهاية، يجب أن نأتي إلى هنا من أجل الفوز بالكأس (يقصد مباراة إياب نصف النهائي في كأس الملك)".

ورغم كل شيء، إلا أن الحارس البلجيكي أكد أن فريقه قدم "مباراة طيبة"، وأن "هدف التعادل مباشرة قبل نهاية الشوط الأول أضر الفريق كثيرا".

وأتم "هددنا مرمى برشلونة كثيرا، ولكننا لم نترجم هذه الفرص. تقدمنا في الرمق الأخير من المباراة نحو الانتصار، وهدفهم (يقصد هدف فرانك كيسي في الوقت القاتل) جاء عندما تركنا بعض المساحات في الخلف".

وبانتصاره القاتل، قطع البلاوجرانا خطوة كبيرة نحو استعادة لقب الليجا الغائب منذ موسمين بعد أن وسّع الفارق مع الميرينجي في الصدارة إلى 12 نقطة.