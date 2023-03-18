والد ميسي يكشف حقيقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي

حسم خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأنباء التي ترددت بشأن إمكانية انتقال نجله إلى الهلال السعودي، ورفضه خوض التدريبات في باريس سان جيرمان.

وأكد خورخي إن كل ما تردد عن مطالبته الهلال بدفع 600 مليون يورو مجرد أخبار كاذبة، كما أرفق مجموعة من الأخبار المتعلقة بميسي عبر حسابه على إنستغرام، وقال: "أخبار كاذبة.. إلى متى يستمر الكذب.. أين هي الإثباتات؟، كل شيء خاطئ

وأوضح: لا أحد يصدق تلك الأنباء المزيفة، حتى وإن انتشرت بكل مكان، ولكن لن نصمت أمام الأخبار التي تُكتب من أجل مزيد من المتابعين فقط.

وبينت وسائل إعلام فرنسية أن مشجعي سان جيرمان، يعتزمون استقبال ميسي في ملعب حديقة الأمراء بصافرات استهجان، خلال المباراة المقبلة.