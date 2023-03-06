وفاة مدافع خلال مباراة لكرة القدم (فيديو)

توفي مدافع راسينغ أبيدجان مصطفى سيلا جراء تعرضه لوعكة صحيّة خلال مباراة كان يخوضها فريقه ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى العاجي، حسب ما أفاد ناديه الأحد.

وقدّم النادي تعازيه لأسرة اللاعب في بيان جاء فيه "تُوفي مدافعنا مصطفى سيلا هذه الأمسية إثر وعكة صحية تعرض لها داخل الملعب خلال مباراة راسينغ أبيدجان أمام سول أف سي".

🔴Côte d’ivoire: Sylla Moustapha, 21 ans, défenseur du Racing Club d'Abidjan, est décédé dimanche, lors d’une rencontre de Ligue1 🇨🇮 face à SOL FC. L’ancien joueur du @DjolibaAC au Mali, s'est effondré en plein match (voir vidéo 👇). Il a succombé à un arrêt cardiaque. ☹️ #CIV225 pic.twitter.com/87sucS1gwr — LSI AFRICA (@lsiafrica) March 5, 2023

من جهته، أكد رئيس النادي لوغوسينا سيسيه لوكالة فرانس برس "خلال نقله إلى المستشفى، توفي مصطفى. انضم إلى النادي في سبتمبر الماضي وكان يبلغ 21 عاماً".

وتوج راسينغ أبيدجان الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى منذ موسم 2018-2019، بطلاً في عام 2020، علماً أنه يحتل المركز السابع هذا الموسم.