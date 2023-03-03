لاعب أردني يدخل تاريخ كرة القدم بأسرع حالة طرد (فيديو)

دخل لاعب منتخب الأردن للشباب بكر كمال كلبوني، تاريخ كرة القدم في العالم برقما تاريخيا سلبيا، في مواجهة "المنتخب الأردني مع طاجيكستان في بطولة كأس آسيا تحت 20 عاما، بعدما حصل على بطاقة حمراء بعد مرور 5 ثوان فقط من انطلاق المباراة، ليصبح واحدا من أسرع 10 لاعبين يتم طردهم في تاريخ كرة القدم.

وتعود الواقعة إلى لحظات من إطلاق صافرة بداية المباراة، حيث شهدت تدخل لاعب منتخب الأردن الكلبوني على أحد لاعبي منتخب طاجيكستان، برفع قدمه عاليا للحاق بكرة، لكنها اصطدمت بوجه منافسه، ولم يتردد الحكم، الذي كان قريبا من إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب الأردن بعد 5 ثوان فقط من بدايتها، وأصبح اللاعب واحدا من أسرع 10 لاعبين يتم طردهم في تاريخ كرة القدم، بفارق ثوان قليلة عن متصدري القائمة.

ودخل الكلبوني قائمة أسرع اللاعبين حصولا على البطاقات الحمراء في تاريخ كرة القدم، وسيكون هو أسرع لاعب يحصل على الطرد في العالم العربي بينما على الصعيد العالمي يوجد القليل من الحالات ومنها، في الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري 2022-2023، حيث حصل جان كلير توديبو، مدافع برشلونة السابق، بلقب أسرع بطاقة حمراء في القرن الـ21 في الدوري الفرنسي، بعدما حصل على البطاقة الحمراء بعد 9 ثوانِ فقط من انطلاق مباراة فريقه نيس ضد أنجيه، ليكسر الرقم القياسي السابق الذي كان 40 ثانية.

أما الطرد الأغرب فكان من نصيب اللاعب لي تود في عام 2000، والذي طُرد بعد ثانيتين فقط من انطلاق مباراة كروس فارم ضد تونتون إيست ريك ووندوريرس بسبب خطأ لفظي، حيث قال بعد إطلاق صافرة البداية: "تبا لي، كان ذلك مرتفعا"، وبسبب قربه من الحكم عاقبه على الفور ببطاقة حمراء.

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