برشلونة مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية في "الليغا".. والسبب صادم

بات نادي برشلونة الإسباني في مأزق حقيقي بعد تفجر فضيحة مدوية، تتهمه بدفع أموال كبيرة إلى "التحكيم الإسباني" خلال فترة الرئيس السابق لبرشلونة، جوزيف بارتوميو. وذكرت صحيفة "فوربس" الأميركية اليوم أن برشلونة مهدد بشدة بعقوبات قاسية، قد تصل إلى إعلان هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني "الليغا"، وفي أحسن الأحوال خصم 15 نقطة من رصيده في الموسم الجاري لدوري الدرجة الأولى، وإنزال غرامات مالية كبيرة به.

وقالت الصحيفة إن الادعاء الإسباني يتهم برشلونة بدفع 1.5 مليون دولار إلى النائب السابق للجنة التحكيم الإسبانية، خوسيه ماريا نيغريرا. وتولى الأخير منصبه في الاتحاد الإسباني بين 1994 وحتى 2018. وخلال الفترة من 2016 إلى 2018 أكد الادعاء الإسباني أنه ثبت لديه دفع برشلونة مبلغا ماليا كبيرا إلى شركة يمتلكها نيغريرا، وتدعى "داسنيل 95".

وحصل نيغريرا، وهو حكم سابقا أيضا، على مبالغ تم تقسيمها بين 571 ألف دولار في 2016، و580 ألف دولار في 2017، ثم على 341 ألف دولار في العام 2018. وخلال التحقيق معه، ومع نجله، أنكر نيغريرا أن يكون برشلونة قد حصل على أي معاملة تفضيلية خلال فترة توليه لجنة التحكيم، وقال إن المال تم دفعه من برشلونة إليه مقابل خدمات استشارية، ضمن مجال التحكيم، لكنه لم يستطع تقديم وثائق تثبت كلامه.

في المقابل قال نادي برشلونة في بيان صحافي إنه تم التعاقد مع شركة لتقديم خدمات استشارية، دون تحديد طبيعتها، نافيا أن يكون قام بأي أمر غير قانوني في هذا الخصوص. وأشار إلى أنه يستهجن نقل هذا التحقيق إلى وسائل الإعلام في هذه الفترة حيث يتصدر برشلونة الدوري الإسباني بفارق مريح عن غريمه ريال مدريد.