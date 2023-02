مأساة حكم تعرض للضرب من الجمهور بشكل وحشي (فيديو)

شهد الدوري الكاميروني لكرة القدم مأساة حقيقية عندما تعرض حكم ساحة ومساعديه إلى الضرب بشكل وحشي من الجمهور والأشخاص المتواجدين في الملعب، ولم تفلح محاولات انقاذهم إلا بعد فترة كبيرة.

وتفصيلاً تعرض حكم مباراة أونيسبورت بافانج وضيفه فيكتوريا يونايتد، في الدوري الكاميروني لكرة القدم للاعتداء بالضرب بشكل وحشي مع مساعديه، بعد أن احتسب حكم الساحة ركلة جزاء للضيوف، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للمباراة، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم فريق أونيسبورت بهدف من دون رد.

ونتيجة للقرار الذي اتخذه الحكم اقتحمت جماهير فريق أونيسبورت أرضية الملعب لغضبهم من القرار وقاموا بالاعتداء بالضرب بشكل وحشي على الحكم ومساعديه.

كما توقفت المباراة ولم تستكمل ولم يتم الكشف عن حجم الإصابات التي تعرض لها حكم الساحة ومساعدوه وحالتهم الصحية، كما لم تصدر بعد أي قرارات من الاتحاد الكاميروني.

After the referee gave the away club Victoria United a 90+2 minute penalty in Cameroon,Unisport FC de Bafang supporters swarmed the match officials with ferocious abuse.



Prior to the penalty awarded to the visiting club, Unisport was up 1-0.#GTVSports



