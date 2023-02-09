رونالدو ينفجر مع النصر السعودي.. بأهداف من زمن مدريد (فيديو)

انفجر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الملاعب السعودية بتسجيله أربعة أهداف "سوبر هاتريك" لفريقه النصر بمرمى الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس في دوري روشن السعودي.

61th HAT-TRICK FOR THE GREATEST CRISTIANO RONALDO:



Hat-tricks before 30 years of age: 30



Hat-tricks after 30 years old: 31



Ageing like a fine wine. 🍷🐐pic.twitter.com/j1SWCMxPUb — CristianoXtra (@CristianoXtra_) February 9, 2023

𝖢𝗋𝗂𝗌𝗍𝗂𝖺𝗇𝗈 𝖱𝗈𝗇𝖺𝗅𝖽𝗈'𝗌 2𝗇𝖽 𝗅𝖾𝖺𝗀𝗎𝖾 𝗀𝗈𝖺𝗅 𝖿𝗈𝗋 𝖠𝗅-𝖭𝖺𝗌𝗌𝗋! pic.twitter.com/51xr3Yy8VD — EuroFoot (@eurofootcom) February 9, 2023

🎥 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتعوا..

هدف الأسطورة كريستيانو رونالدو الثاني على الوحدة مع الاحتفالية بصوت الجماهير Siiii



😰😰😰😰😰🔥



pic.twitter.com/iVKv2RoJf3 — عز (@1Mmnb) February 9, 2023



ويبدو أن رونالدو الذي احتفل أخيراً بيوم ميلاده الـ 38 استعاد شبابه مجدداً بتألقه في التهديف بعدما استغل غياب زميله المهاجم البرازيلي تاليسكا وتفرغ تماماً لتحويل الكرات في الشباك ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري السعودي من مباراتين فقط.

وتوزعت أهداف رونالدو على الدقائق 21 و40 و53 و61 وسط حالة ذهول من الجماهير الحاضرة إلى الملعب التي استرجعت ذكريات اللاعب وتوهجه التاريخي مع ريال مدريد الذي سجل معه أفضل حصيلة تهديفية في مسيرته المظفرة.