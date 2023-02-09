تصرف مستفز من ريال مدريد للأهلي.. ولاعب واحد يبرّد نار المصريين (فيديو)

أثار تصرف الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد غضب جماهير الأهلي المصري التي لم يبرد نارها إلا برؤية مدافع فريقها محمد عبدالمنعم يرد بقوة على ما جرى حتى أن ذلك كلفه الحصول على البطاقة الصفراء.

وبدأت القصة عندما دارت شكوك حول وجود ضربة جزاء لمصلحة ريال مدريد في الدقيقة 85 من المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية والنتيجة كانت تشير إلى تقدم الريال 2-1، وأثناء ذهاب الحكم للتحقق من صحة الركلة أو عدمها، أمسك تشواميني بالكرة وانطلق نحو علامة الجزاء ووضع الكرة بقوة مما أثار ضحك الجماهير خلف المرمى وبدا الأمر كأنه مشهد استفزازي.

بعيدا عن فنياته اللي محدش يختلف عليها.. لكن أنا بحب شخصية وعقلية محمد عبد المنعم لأنه عارف قيمة تيشيرت الأهلي كويس وغيور على فريقهpic.twitter.com/sNLbyYiPXV — Ahmed Sayed (@ahmdsayed74) February 9, 2023

ولم يتمالك لاعب الأهلي نفسه وذهب للكرة وسددها بعيداً عن الملعب بعنف وتوجه إلى تشواميني وزميله البرازيلي أنطوني روديغر إليه ودخلا معه في مشادة وشد وجذب بالأيدي، وكادت تتطور لولا تدخل بقية اللاعبين لتهدئة الموقف.

وعاد الحكم إلى المدافع المصري وأشهر في وجهه البطاقة الصفراء قبل أن يقر بوجود ركلة جزاء سددها الكرواتي لوكا مودريتش لكن الحارس المصري محمد الشناوي تصدى لها ببراعة.

وأشاد جمهور الأهلي بموقف عبدالمنعم وسلوكه على الرغم من الهزيمة 1-4 وقالوا إنه يمتلك شخصية قوية ويحب شعار النادي، وبلغ الأمر إلى حد المطالبة بمنحه شارة الكابتن.