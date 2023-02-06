جمهور الجزائر يسخر من محيوص بمقاطع مستفزة.. ورد أغرب من اللاعب! (فيديو)

سخرت جماهير عربية وجزائرية من الطريقة التي نفذ بها هداف منتخب الجزائر أيمن محيوص لركلة جزاء حاسمة كادت تمنح منتخب بلاده الفوز بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين التي اختتمت أخيراً وتوج بها المنتخب السنغالي.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي غاضبة من رعونة اللاعب الجزائري في تنفيذ ركلة الجزاء الخامسة حين سدد بين يدي الحارس السنغالي بشكل غريب جداً، حتى أن كثير من الجماهير تفننت في السخرية بمقاطع فيديو مضحكة أبرزها اصطفاف أكثر من لاعب أمام حارس مرمى وسددوا أربع كرات في وقت واحد بنفس طريقة محيوص وتصدى لها الحارس معاً!.

وكان الجزائريون يمنون النفس للفوز بالبطولة لكنهم خرجوا من ملعب "نيلسون مانديلا" بالعاصمة الجزائرية غاضبين بعد الهزيمة بركلات الترجيح 4-5، بعد انتهاء المباراة النهائية بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

على ركلة جزاء محيوص🤣

تصبحون على خير pic.twitter.com/5sx0QFJnyZ — SEHIL سهيل🇩🇿🇩🇿 (@sehilelhadj2) February 5, 2023

من جهته، اعتذر محيوص للجماهير في رسالة نقلها موقع النهار الجزائري، قال فيها: "في الحقيقة لقد قدمت للمنتخب أفضل ما لدي، لكن وللأسف لم يكن الحظ حليفنا في ركلات الترجيح".

وأضاف محيوص الذي فاز بجائزة هداف البطولة بطريقة غريبة حين اعتبر السنغال الأحق بالفوز من منتخب الجزائر، بقوله: "هذه هي طريقتي في التسديد حتى مع النادي، لكن هذه المرة أدار الحظ ظهره لي، وللحقيقة حتى منتخب السنغال يستحق الفوز"!.