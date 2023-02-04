لمسات رونالدو في مباراة النصر والفتح.. "كوبري" وعارضة وهدف (فيديو)

قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرضاً قوياً مع النصر في المباراة القوية التي جمعت الفريقين الجمعة في دوري روشن السعودي لكرة القدم وانتهت بالتعادل 2-2.

وأظهر رونالدو بعضا من الملامح الفنية العالية وشيئاً من رونالدو زمان بطريقة تحركاته وأسلوبه في اقتحام الملعب والتسديد، وتلخصت معطياته في تنفيذ "كوبري" بين قدمي مدافع الفتح وإحرازه هدفاً تم إلغاؤه بداعي التسلل، وأهدر كرة لا تضيع أمام المرمى حين ارتدت كرة زميله تاليسكا من القائم لكنه سدد عالياً، ثم سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة قبل أن يسجل هدف التعادل الذي أنقذ النصر من هزيمة محققة في الدقيقة 90+3.

وكان رونالدو قد وقع على كشوفات النصر السعودي لموسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في السنة في صفقة مفاجئة للشارع الرياضي العالمي الذي كان يتوقع أن ينهي رونالدو مسيرته في أوروبا.