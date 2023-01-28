تكلفة لا تصدق لإقامة المرافقين مع كريستيانو رونالدو في فور سيزون الرياض.. 17 جناحاً فاخراً (فيديو وصور)

نشرت صحيفة ذا الصن البريطانية السبت تقريراً عن تكلفة إقامة المرافقين للأسطورة كريستيانو رونالدو في العاصمة السعودية الرياض.

وكشفت الصحيفة تفاصيل عن مكان إقامة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعائلته وسعر الليلة في الفندق بالعاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت أن المرافقين للاعب النصر السعودي ينفقون 250 ألف جنيه إسترليني شهرياً على 17 جناحاً في فندق فورسيزونز الفخم بالعاصمة السعودية الرياض.

وأضافت: "ورد أن المرافقين لكريستيانو رونالدو يدفعون 250 ألف جنيه إسترليني شهرياً للإقامة في فندق فور سيزونز في المملكة العربية السعودية".

وتابعت: "بدأت جورجينا وشركاؤها في التعود على الحياة في الشرق الأوسط، حيث يقيم رونالدو وفريقه في فندق فور سيزونز".

وبينت أنه أثناء بحثه عن إقامة دائمة في السعودية، يقيم هو وكل من وصل معهم في أحد فنادق فورسيزونز الفخمة - الواقعة في مركز المملكة الذي يبلغ ارتفاعه 267 متراً

وأشارت إلى أن عائلة رونالدو - شريكته جورجينا رودريغيز وخمسة أطفال - يقيمون في جناح الملكي، وهو عبارة عن مساحة من طابقين تتضمن غرفة معيشة ومكتباً خاصاً وغرفة طعام وغرفة وسائط..