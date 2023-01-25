نجوم عالميون تم ربطهم بأندية سعودية.. وصفقة رونالدو الوحيدة رسمياً

زلزلت الصفقة القياسية التي عقدها نادي النصر السعودي مع النجم العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو نهاية العام الماضي، عالم انتقالات اللاعبين، خاصة في ظل حديث عن قيمة تتعدى الـ400 مليون يورو لموسمين، بجانب حوافز ومكافآت قد ترفعها إلى مستوى أكبر. وطوال الأسابيع الماضية، تم ربط العديد من الأسماء العالمية بأندية سعودية، سواء تعلق الأمر بنادي النصر نفسه، أو أندية كبيرة أخرى في السعودية على غرار الهلال والاتحاد.

وآخر هؤلاء النجوم العالميون، بطل العالم مع الأرجنتين، أنخل دي ماريا، الذي تحدثت تقارير عن أنه اتفق مبدئيا مع الاتحاد السعودي، وهو ما لم يرد في أي تقارير رسمية سواء من السعودية أو من ناديه الإيطالي يوفنتوس، وكذلك الأمر بالنسبة لصانع ألعاب ريال مدريد، الكرواتي لوكا موريتش الذي قيل إنه يفكر في عرض وصله من نادي النصر، ولم يحسم أمره بخصوصه، وتناقلت هذا الخبر صفحات على "التواصل الاجتماعي" محسوبة على جماهير نادي ريال مدريد، كذلك كان الأمر قبل فترة مع الأوروغوياني لويس سواريز ونادي النصر، لكن النجم السابق لبرشلونة انتقل رسميا إلى فريق غريميو البرازيلي.

هذا مع العلم أن ناديي الهلال والاتحاد معاقبان من قبل "الاتحاد الدولي"، ولا يمكنهما إبرام صفقات انتقال للاعبين إلا في الصيف المقبل.

وكانت الأخبار الأكثر تداولا التي تعلقت بالنجم العالمي ليونيل ميسي، والذي قيل أن غريم النصر التقليدي، الهلال، قدم له عرضا يتعدى ما عرض على رونالدو، ويصل إلى نحو 350 مليون دولار للموسم الواحد، كما سبق وذكرت ذلك صحيفة "ماركا" الإسبانية، بيد أن آخر التقارير من صحيفة "ليكيب" الفرنسية ووسائل إعلام أوروبية أخرى، قالت إن اللاعب قد يكون في طريقه إلى الولايات المتحدة، خاصة وأنه لم يوافق بعد على تجديد عقده مع سان جرمان، والذي ينتهي الصيف المقبل، كما أكد لمقربين منه أنه لا يفكر في اللعب بالدوري السعودي.

ومن الأسماء التي تم ربطها بالانتقال للعب في الدوري السعودي أيضا، حارس سان جرمان، الكوستاريكي كيلور نافاس، والبرازيلي مارسيلو النجم السابق للريال والبرازيل، وآخرون. وما تزال الصفقة البارزة والوحيدة تخص رونالدو فقط حتى الآن، وهي الأبرز على الإطلاق في "الميركاتو الشتوي" على مستوى العالم، بالنظر إلى قيمة اللاعب، والمقابل المادي للصفقة، رغم أنه في عامه الـ38.