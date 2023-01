مشجع عربي يطلب من أنشيلوتي "حبة علكة".. وهكذا ردّ مدرب ريال مدريد! (فيديو)

فاجأ مشجع مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بطلب غريب جداً بين شوطي مباراة الفريق الملكي مع أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان المشجع المغربي يجلس خلف دكة بدلاء ريال مدريد مباشرة ونادى على أنشيلوتي وطلب منه الحصول على حبة من العلكة التي اعتاد المدرب على تناولها والاستمرار بمضغها طوال زمن المباريات، واللافت موقف المدرب بأن مدّ يده فوق الدكة وقدّم له قطعتين بلا تردّد.

Carlo Ancelotti’s reaction when a fan asked him for some chewing gum 🤣



Don Carlo 👏pic.twitter.com/NuNK5eaorH