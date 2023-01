مشهد صادم.. خسر وجهه في رياضة لا يمكن تصديقها! (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً من رياضة "قتال الصفعات" المنتشرة في أميركا ومن المشاهد الصادمة لممارسيها قبل دخول المباراة وبعد انتهائها إذ تبدأ المنافسة بصفعة لصفعة بين كلا المتبارين إلى أن يعلن أحدهما عن استسلامه أو يفقد اتزانه.

وصدم الروماني سورين كومسا المتابعين خلال بطولة "قتال الصفعات" بعدما خسر الجزء الأيسر من وجهه في البطولة التي أقيمت أخيراً في لاس فيغاس الأميركية لكنه فاز على خصمه فالي فلورينتين وتوج بالحزام الذهبي واحتفل باللقب بوجه مشوه.

Heavyweight slap fighter Sorin Comsa is making headlines after his wild victory at an event in #Romania where his face survived a vicious battle #LasVegas pic.twitter.com/E0UfGgXjVt