مشهد صادم.. خسر وجهه في رياضة لا يمكن تصديقها! (فيديو)

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  • متابعات - محمد الحتو
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً من رياضة "قتال الصفعات" المنتشرة في أميركا ومن المشاهد الصادمة لممارسيها قبل دخول المباراة وبعد انتهائها إذ تبدأ المنافسة بصفعة لصفعة بين كلا المتبارين إلى أن يعلن أحدهما عن استسلامه أو يفقد اتزانه.

وصدم الروماني سورين كومسا المتابعين خلال بطولة "قتال الصفعات" بعدما خسر الجزء الأيسر من وجهه في البطولة التي أقيمت أخيراً في لاس فيغاس الأميركية لكنه فاز على خصمه فالي فلورينتين وتوج بالحزام الذهبي واحتفل باللقب بوجه مشوه.

 

وانتشر فيديو للمقاتل الروماني كومسا وهو يتلقى صفعات قوية متتالية لكنه نجح في إجبار فلورينتين على الاستسلام.

وتساءل أغلب المتابعين لهذه الرياضة عن حجم الضرر الذي تتركه في وجوه ممارسيها وكذلك الآثار السلبية على الدماغ، مطالبين بضرورة إيقافها.

 

 

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