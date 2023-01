مشادة حادة بين أنشيلوتي ونجم ريال مدريد (فيديو)

نشب خلاف بين المدرب كارلو أنشيلوتي والبرازيلي رودريغو خلال مباراة ريال مدريد وفياريال في كأس ملك إسبانيا وصل حد المشادة الكلامية بعدما قرر المدرب الإيطالي استبدال اللاعب في المواجهة التي شهدت فوزاً مثيراً للريال بقلبه تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 ليتأهل إلى دور الثمانية الخميس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأنشيلوتي وهو يوبخ رودريغو الذي ظهر غاضبا بسبب قرار مدربه بعد استبداله في الدقيقة 56.

Scenes last night as Carlo Ancelloti wasn't very happy with the way Rodrygo left the pitch 🎬



🗣️ Ancelotti: What happened with Rodrygo? I was just told not to forget to greet me when exiting the stadium, nothing happened ..pic.twitter.com/DGr80Eefqo