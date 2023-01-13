مشاجرة في "المجلس القطري".. نجم منتخب مصر يرد بقوة (فيديو)

رد حارس مرمى منتخب مصر السابق وأكبر حارس مرمى شارك في تاريخ كأس العالم عصام الحضري، بقوة على الناقد والمحلل الرياضي العماني أحمد الرواس، أثناء نقاش حاد في إحدى حلقات البرنامج الرياضي القطري الذي يقوم بتحليل بطولة خليجي 25 المقامة في العراق.

وتفصيلاً شهدت إحدى حلقات برنامج "المجلس" الرياضي المذاع على قناة الكأس القطرية، ويتناول تحليل بطولة كأس الخليج 25 المقامة في العراق مشاجرة قوية وانفعال شديد بين عصام الحضري والرواس، ونجح الأخير في إخراج عملاق حراسة المرمى المصري عصام الحضري عن شعوره، حيث قام بالدفاع باستماتة عن منتخب مصر وأنه لا يجب مقارنته بالمنتخب العماني.

ودار النقاش في جو رياضي بالبداية ولكن سرعان ما اشتعلت الحلقة، وسط متابعة من كافة المحللين المتواجدين في البرنامج عندما خرج الحضري عن شعوره، وقال: "مع احترامي لمنتخب عمان لا يجب أن يقارن بالمنتخب المصري، نهائيا مصر لعبت مع البرازيل وفازت على إيطاليا، مصر بطلة إفريقيا 7 مرات، ماذا فعلت عمان مع احترامي الشديد للمنتخب العماني".

وظل الناقد العماني في محاولة استفزاز الحضري الذي لم يهدأ إلا عندما تدخل مقدم البرنامج وأكد له أن أحمد الرواس لا يمثل منتخب عمان وهو رأي شخصي وهنا سكت الحضري وتدخل المتواجدون لتهدئة حدة الحوار.