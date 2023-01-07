رونالدو يتابع أول مباراة للنصر السعودي بطريقة غريبة (فيديو)

تابع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول مباراة للنصر السعودي عقب انضمامه إلى "العالمي" بطريقة غريبة.



ونشر نادي النصر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو أثناء متابعة رونالدو لمباراة الفريق أمام الطائي في دوري روشن السعودي.



وتجول النجم البرتغالي في أروقة ملعب مرسول بارك قبل دخول اللاعبين إلى، وتوجه بعد ذلك إلى المنصة ليشاهد ويدعم الفريق، خلال مجريات الشوط الأول.



وكان التصرف المثير لكريستيانو عندما غادر المدرجات بعد نهاية الشوط الأول، ليتجه إلى صالة الألعاب بالنادي، ليؤدي التمارين بشكل منفرد.



ونشر النشر مقطع فيديو لرونالدو وهو يقوم بالتمارين أثناء مشاهدة الشوط الثاني، ويحتفل بهدف تاليسكا الثاني.