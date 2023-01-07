بيان كويتي شديد اللهجة ومغادرة خليجي 25 من مطار البصرة (فيديو)

أصدر الاتحاد الكويتي لكرة القدم بيانا صحافياً أعرب فيه عن استيائه من سوء التنظيم في افتتاح خليجي 25 في البصرة مما تعذر دخول رئيس اتحاد الكرة الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد ممثل امير البلاد إلى ملعب المباراة، والتوجه مباشرة إلى مطار البصرة والعودة إلى الكويت خاصة بعد عدد كبير من المشاكل التي واجهت الوفد الكويتي طبقا لما أكده رئيس الاتحاد الكويتي عبدالله الشاهين.

وقال رئيس الاتحاد في لقاء تلفزيوني: "اللي صار شي مو طبيعي… وانا كنت متحمل تكاليف حجز 50 غرفة للوفد بس للأسف مالقينا غرف كافية حيث وجد فقط 3 غرف وذلك بعد اتفاق سابق ودعوة من رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وتفصيلاً انسحب ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح من حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، لعدم قدرته على الصعود منصة كبار الشخصيات والتوجه مباشرة إلى مطار البصرة للعودة إلى الكويت.

وذكرت مصادر صحفية، أن الشيخ فهد الصباح دخل بصعوبة لاستراحة كبار الشخصيات في الطابق الأرضي لاستاد البصرة الدولي، بسبب تكدس الجماهير حول البوابة وجلس بانتظار صعوده إلى منصة كبار الشخصيات، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تجمع بعض الجماهير في السلم الكهربائي المؤدي إلى الطابق الثاني وحصول انفلات أمني وتدافع.

وأثناء ذلك تحطم زجاج السلم الكهربائي إثر التدافع فقام الشيخ فهد الصباح على الفور وخلع بشته مستاء وطلب من مرافقيه المغادرة.

فيما طمأن الاتحاد الكويتي الجمهور على بعثة المنتخب الكويتي وأكد أن الكويت سيستمر في البطولة حرصا على نظامها ولكنه سيتابع ما يحدث ودعا كافة الجهات لتوفير الأمن اللازم للمنتخبات المشاركة.



فيديو.. رئيس الاتحاد الكويتي عبدالله الشاهين يكشف حقيقة حجز 50 غرفة في خليجي 25 بالبصرة #الإمارات_اليوم_الرياضة #خليجي_25_بصراوي pic.twitter.com/p6Iadm4E4H — الإمارات اليوم - الرياضة (@EAY_Sports) January 6, 2023