خطأ غريب من كريستيانو رونالدو في أول يوم له مع النصر السعودي (فيديو)

شهد المؤتمر الصحفي الذي عقد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتقديمه كلاعب جديد في نادي النصر السعودي لكرة القدم، خطأ غريبا من اللاعب الدولي أثناء حديثه عن مسيرته واختياره لفريق النصر من أجل تكملة مشواره الكروي.

وأكد رونالدو في حديثه أنه كانت لديه العديد من الفرص للانضمام إلى أندية في أوروبا وأمريكا الجنوبية قبل صفقة انتقاله الضخمة إلى النصر.

وكان رونالدو قد وصل مع عائلته إلى السعودية، وخضع للكشف الطبي في العاصمة الرياض قبل تقديمه مع عائلته في حفل كبير بملعب "مرسول بارك" وسط حضور جماهيري غفير.

وفي موقف غريب من اللاعب وخطأ غير مقصود قال رونالدو في حديثه إلى وسائل الإعلام: "كرة القدم تتطور بشكل مختلف، بالنسبة لي هذه ليست نهاية مسيرتي بانتقالي إلى جنوب إفريقيا"، حيث أخطأ اللاعب في تحديد ناديه ودوريه الجديد.

وأعلن النصر تعاقده مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، عقب مقابلة إعلامية مع بيرس مورغان انتقد فيها النادي الإنجليزي، حيث وقع رونالدو (37 عاما) على عقود انتقاله إلى النصر حتى عام 2025، في صفقة قياسية سيتقاضى من خلالها راتبا سنويا قدره 200 مليون يورو، ليكون اللاعب صاحب العقد الأعلى في تاريخ كرة القدم.

