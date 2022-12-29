ميسي يقود سيارته بنفسه في شوارع روساريو.. فكانت النتيجة كارثية! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأسطورة ليونيل ميسي أثناء تجوله بسيارته في أحد شوارع مدينة روساريو مسقط رأسه في الأرجنتين.

ودفع ميسي ضريبة الخروج من المنزل والتصرف كأي إنسان آخر يمتلك حق التنقل بحرية بعدما قطع مشجعون الطريق عليه وحاصروا سيارته لالتقاط "سيلفي" معه حتى وإن كان خلف زجاج السيارة.

🤩🇦🇷 Llegó Lionel Messi al cumpleaños de quince de su sobrina.



👉 Los hinchas lo esperaron en la zona Norte de la ciudad de Rosario con cánticos y festejos hacia el diez de la Scaloneta.



🙌 Además también arribó al lugar la mamá de Lio, Celia María Cuccittini. pic.twitter.com/Ezp9Gf8MzV — Rosario3.com (@Rosariotres) December 28, 2022

ويقضي ميسي إجازة قصيرة في الأرجنتين لنيل فترة من الراحة بعد تتويجه ومنخب بلاده بكأس العالم قطر 2022 عقب الفوز المثير على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 (التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3).

وعلى الرغم من الموقف الصعب إلا أن ميسي ظهر في الفيديو مبتسماً ويشير للجماهير بفرحة.

