محمد صلاح يسقط من "الهليكوبتر".. إبداعات نجم ليفربول مستمرة (فيديو وصور)

واصل النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول ابداعاته بالتواجد في إحدى الإعلانات الذي يقدمها مع شركات عالمية في مختلف المجالات، بعد أن اشترك في مشهد تمثيلي أظهر أنه سيقوم بالقفز من طائرة هليكوبتر وسط الصحراء، ليواصل اللاعب ابداعاته في التمثيل أيضا بجانب إبداعاته في الملعب.

ونشر اللاعب المصري محمد صلاح، إعلانه الجديد عبر حسابه الرسمي في موقع إنستغرام ولاقي تفاعل كبير من متابعي اللاعب وعدد الذي يصل إلى 55 مليون متابع في حسابه بالموقع العالمي، وأشاد متابعي اللاعب بدوره الكبير حتى في الحملات الإعلانية الذي يقوم بها مع الشركات خاصة وأنها دائما ما تكون أفكار جديدة، ولكن في هذا الإعلان ظهر صلاح برفقة وكيل أعماله رامي عباس، لأول مرة في إعلان تلفزيوني مع اللاعب.

وتعود فكرة إعلان محمد صلاح الجديد على مفاوضة الفرعون للمشاركة في دعاية لشركة اتصالات عالمية ويتم عرض فكرة تنفيذ مسلسل تليفزيوني من 3 حلقات هي: "صلاح في الصحراء"، بجانب حلقتين أخريين لاحقتين بعنوان "صلاح في البحر الأحمر" و"صلاح في نفق الأزهر".

ويبدأ المخرج في شرح الفكرة على صلاح والذي يتواجد بالفعل في طائرة هليكوبتر في استوديو تصوير لتنفيذ مشهد القفز في الصحراء، لكنه أثناء محاولته للقفز يجد رامي عباس يحاول منعه من هذه الخطوة خوفا من تعرضه للإصابة، لكنه في النهاية يقفز ليجد نفسه في وسط الصحراء، ويفاجأ بأن شبكة تليفونه لا تزال تعمل رغم كل تلك الأجواء، مما يكتب له طريقة للنجاة.

ويبدأ المخرج من جديد في عرض تفاصيل الحلقة الثانية، ليحاول إقناع صلاح بإكمال باقي السلسلة، إلا أن وكيله رامي عباس متعللا بسببين، ازدحام أجندة نجم ليفربول وعدم الاقتناع بالحلقة الأولي.

ورفض رامي عباس أن يكمل محمد صلاح هذه السلسلة، بينما ينجح الفرعون في الإفلات من الأمر بمقترحات جديدة تقوم على تقديم هدايا لعملاء الشركة، وهو ما يقنع الإدارة لتتخلى عن فكرة الإعلان وتبدأ في جذب عملائها بطريقة أخرى.