فرحة أم.. أجمل لحظة في نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا (فيديو)

شهدت المباراة النهائية التي جمعت فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022، وتوج بها رفاق ميسي بعد غياب 36 عاما ليعود التانغو الأرجنتيني إلى صدارة العالم، موقفا رائعاً أثناء احتفال الأرجنتين بفوزها باللقب الثالث في كأس العالم، حيث فاجأت والدة النجم الأرجنتيني الجماهير، بنزولها إلى أرضية ملعب "لوسيل".

ولم يكن يعلم ميسي أن والدته قد نزلت إلى أرض الملعب حيث التقطت عدسات الكاميرا لحظة نزول، سيليا كوتشيتيني والدة ميسي إلى أرضية الملعب "لوسيل" وهي تمسك به من الخلف ليتفاجأ اللاعب وتقوم بمعانقة نجلها من الخلف، في مفاجأة سارة لبطل كأس العالم.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد توج بلقب بطل كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي (1978 و1986)، بفوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح (4-2) عقب تعادلهما (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية في واحدة من أقوى مباريات المونديال وأقوى نهائي في تاريخ كأس العالم حيث شهد كل شيء، بداية من الأهداف إلى ولعب وقت إضافي وركلات جزاء في مباراة مثيرة.

وأخفق المنتخب الفرنسي في الدفاع عن اللقب الذي توج به في النسخة الماضية "روسيا 2018"، والوصول إلى النجمة الثالثة، حيث فاز أول مرة بكأس العالم عام 1998 على أرضه.