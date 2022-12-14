موعد مباراة الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022

صعد المنتخب الأرجنتيني إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 عقب فوزه على المنتخب الكرواتي في الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة ليضرب موعداً مع الفائز من مباراة فرنسا بطل العالم والمنتخب المغربي في نصف النهائي الثاني بكأس العالم قطر 2022 المقام يوم الأربعاء.

وقاد ميسي منتخب بلاده إلى النهائي الحلم وهو النهائي الثاني الذي يخوضه اللاعب بعد الخسارة أمام ألمانيا في نهائي كأس العالم 2014، وسيبحث ميسي عن لقب كأس العالم وهو الأخير في مسيرته ببطولات كأس العالم في النسخة الخامسة والأخيرة له، وأحرز الأسطورة هدف منتخب بلاده الأول وصنع هدف خيالي للمهاجم خوليان ألفاريس، ليفوز الأرجنتين بثلاثية ويصل اللاعب إلى صدارة هدافي البطولة.

ويتقابل المنتخب الأرجنتيني مع الفائز من المغرب وفرنسا يوم الأحد المقبل 18 ديسمبر، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات وفي نهاية حلم بطولة كأس العالم قطر 2022 التي انتهت بعد 11 عام انتظار.