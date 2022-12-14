 ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم.. أرقام خيالية

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، منتخب بلاده إلى الفوز على كرواتيا بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد أن أحرز هدف منتخب بلاده الأول وصنع الهدف الثالث بطريقة خيالية ليواصل النجم الفرنسي تألقه وروعته في البطولة.

وحقق النجم الأرجنتيني عدد كبير من الأرقام القياسية في بطولة كأس العالم والتي يبدو أنها ستكتب باسمه في النهايه، بعد أن عادل الرقم القياسي لعدد المباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، من الألماني لوتار ماتيوس في عدد المباريات في النهائيات والبالغ 25، وسيتخطى هذا العدد في المباراة النهائية.

كما وصل النجم الأرجنتين ليونيل ميسي إلى هدفه رقم 5 في كأس العالم الحالي متساوياً مع الفرنسي كليان مبابي، كما رفع ميسي رصيده إلى 11 هدف في النهائيات، ليتخطى رقم مواطنه غابريال باتيستوتا الذي سجّل 10 أهداف في 12 مباراة، وكان قد تخطى ميسي أيضا في هذه البطولة رقم مارادونا ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم.