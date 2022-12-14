ميسي يُحطم رقمين قياسيين في 45 دقيقة بكأس العالم قطر 2022

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تحطيم الأرقام القياسية ويبدو أنه اقترب من أجمل يوم في مسيرته وهو التتويج بلقب كأس العالم بعدما قاد منتخب بلاده في أول شوط من مباراة كرواتيا بنصف نهائي كأس العالم قطر 2022، للتقدم بهدفين أحرز منها هو الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وبعد مرور 45 دقيقة فقط هي عمر الشوط الأول عادل ليونيل ميسي الرقم القياسي لعدد المباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، من الألماني لوتار ماتيوس في عدد المباريات في النهائيات والبالغ 25، وسيتخطى هذا العدد في الدور القادم سواء في المباراة النهائية، أو مباراة تحديد المركز الثالث او الانفراد به.

وخاض ماتيوس مبارياته الـ 25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998، وهو نفس العدد الذي وصل إليه ميسي هذه البطولة، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي،

ووصل النجم الأرجنتين ليونيل ميسي إلى هدفه رقم 5 في كأس العالم متساوياً مع الفرنسي كليان مبابي، ليرفع ميسي رصيده إلى 11 هدف في النهائيات، ليتخطى رقم مواطنه غابريال باتيستوتا الذي سجّل 10 أهداف في 12 مباراة، وكان قد تخطى ميسي أيضا في هذه البطولة رقم مارادونا.